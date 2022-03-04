أجواء معتدلة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة هذا اليوم ويوم الغد على غالبية المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب، و تتكاثر السحب بدايةً من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من مساء يوم الغد، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق وتسجل انخفاضًا، بداية من مساء يوم غد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار متفرقة، بينما تكون الرياح جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم غد ثم تنخفض يوم الأحد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء غد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 28 و31 درجة مئوية ، وما بين 23 و25 درجة على غدامس والحمادة والجفرة ، وتسجل انخفاضًا يوم الأحد كذلك.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فسَتشهد السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم غد مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 24 و28 درجة مئوية، وستَسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على غالبية المناطق، ثم تنخفض يوم الأحد.

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