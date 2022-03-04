تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجنوب الليبي و3 وفيات

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجنوب وثلاث وفيات بالفيروس.

وقال المركز، في بيان اليوم الجمعة، إن مختبره استقبل أمس 11 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية سبع عينات منها، فيما تأكدت أربع إصابات جميعها من سبها، بينها ثلاث رجال وامرأة واحدة، فيما لم تسجل أي حالات شفاء من الفيروس بالمنطقة أمس.

– 501 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى أربع وفيات و1148 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 497 ألفًا و279 حالة بينها 472 ألفًا و350 شفاء و18 ألفًا و641 نشطة، و6288 وفاة.