مكافحة الأمراض يسجل 501 إصابة و4 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 501 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 2,787 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 655؛ سُجّل شفاء 1,148 حالة، إلى جانب تسجيل أربع حالات وفاة على مستوى البلاد جميعها بالمنطقة الغربية، حيث لم تسجل أي وفيات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 18 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 497,279، منها 18,641 حالة نشطة من بينها 122 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 472,350 حالة، ووفاة 6,288 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,167,407 شخصا، و1,098,757 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 77,406 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,343,570 جرعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية