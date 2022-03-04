يوسف: قتال الأخوة قد يندلع في أي لحظة

كشف المحلل السياسي غسان يوسف، أن مسلحين قاموا باحتجاز 3 وزراء من حضور جلسة الثقة في البرلمان الليبي.

وقال يوسف في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:”غياب ثلاثة وزراء من حضور جلسة منح الثقة في البرلمان الليبي بعد احتجازهم من طرف مسلحين، وإغلاق المجال الجوي من قبل حكومة الدبيبة لمنع سفر الوزراء إلى طبرق”.

وتابع، كما تم إعلان وزير الاقتصاد جمال شعبان رفضه لمنصبه وتشكيكه بعملية التصويت في جلسة الثقة يؤكد أن قتال الأخوة قد يندلع في أي لحظة.

وأمس الخميس، أدان مجلس النواب، في بيان له، منع وزراء حكومة فتحي باشاغا من السفر إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وأضاف بيان النواب:” نستنكر اختطاف المرشحين لوزارتي الخارجية والثقافة، ونتابع بقلق بالغ خطف الوزيرين”.

ولفت البيان، إلى أنه يدين ما حدث من اعتداء على باقي الوزراء والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني، مؤكدا نتابع ما تم من قفل للأجواء وما تم من قفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة للمرضى والمسافرين.

واستطرد بيان النواب:” ما حدث تهديد لمنجزات لجنة 5+5 واعتداء على حرية التنقل، ويؤكد ما أعلنه مجلس النواب من تهديد للنواب لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب القانوني، مشيرا إلى أن هذه التصرفات غير مسؤولة، ومجلس النواب يحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين وسلامة المهددين من وزراء ونواب”.