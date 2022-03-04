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الحكومة الليبية تؤكد الإفراج عن وزيريها المحتجزين

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المكتب الاعلامي للحكومة الليبية، الجمعة، بإطلاق سراح وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور ووزير التعليم التقني فرج سالم، اللذين تم احتجازهما الأربعاء، وهما في طريقهما برًا إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية.

وأكد المكتب، في بيان، أن عملية إطلاق سراح الوزيريْن؛ تمت عقب تدخل الجهات الأمنية، نافيًا صحة الأنباء المتداولة عن إصابة الوزيرين اللذين يتمتعان بصحة جيدة وفق البيان.

وشدد البيان على ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الأعمال غير القانونية.

وكان باشاغا؛ قد أكد عزمه على اتخاذ تدابير لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون، وفق قوله.

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قناة 218 الليبية

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