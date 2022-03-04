المشري يرحب بمبادرة ويليامز

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحّب مايسمي برئيس المجلس الأعلى خالد المشري بمراسلة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز. حول تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وقال المشري بإنّهم سيكونون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب نحو الانتخابات. ودور البعثة سيكون رعاية عمل لجنتي المجلسين دون التدخل فيهما.

وكانت ويليامز وجّهت رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة. من الجسمين للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية تحت رعاية الأمم المتحدة. خلال 14 يوما اعتبارا من يوم 15 مارس الحالي في مكان يتم تحديده بعد موافقتهما .

وذكرت وليامز، أنها تؤكد مرة أخرى على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أنها تؤكد على الامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

كما قالت إن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. ومن الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”.

وتابعت، “يحتاج الليبيون إلى الاتفاق على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”.