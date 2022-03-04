الجارح: أي مسؤول يبقى بعد اليوم مع الدبيبة يعتبر مشاركاً في خطف وزراء الحكومة الليبية

طالب الناشط السياسي محمد الجارح البعثة الأممية وسفارات أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى إدانة أفعال الموالين لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة من إغلاق للمجال الجوي الذي يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، واختطاف ومحاولة اغتيال بعض الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب.

وقال الجارح في تدوينة عبر “فيسبوك” إن أي وزير أو مسؤول يبقى مع الدبيبة بعد اليوم يعتبر مشاركا في المسؤولية عن جرائم عمليات الخطف للوزراء وإغلاق للمجال الجوي أمام الليبين العالقين في المطارات من مرضى ومن تقطعت بهم السُبل.