قبائل الطوارق تغلق حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مصادر مطلعة إغلاق محتجين من قبائل الطوارق لأكبر حقل نفطي جنوبي البلاد، وهبوط الإنتاج إلى 985 ألف برميل يوميا.

وقالت المصادر إن المحتجين أغلقوا الإنتاج في حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية جنوبي البلاد. احتجاجا على رفض الحكومات الليبية المتتالية منحهم الجنسية الكاملة.

تراجع الإنتاج

وتابعت المصادر إن المحتجين منذ أيام يعتصمون في الطريق الرئيسي المؤدية للحقل إلا إنهم أغلقوا اليوم، صمام الحمادة. بخط نقل النفط الخام من حقل الشرارة، ما أدى لتراجع الإنتاج النفطي العام إلى 985 ألف برميل يوميًا.

وحقل الشرارة الذي تديره شركة أكاكوس – التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. وتحالف شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و”أو إم في” النمساوية و”ستات أويل” النرويجية. هو أكبر حقل نفطي في البلاد؛ ويسهم بنحو 25% من الإنتاج.

إغلاق موانئ

وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا أعلنت فيه وقف الصادرات في بعض الموانئ النفطية. وعدم قدرة القاطرات البحرية على ربط النواقل بسبب سوء الأحوال الجوية. دون تعليق على ما نقلته وسائل إعلام ليبية عن إغلاق حقل الشرارة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة والزويتينة، ورأس لانوف مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

إرشادات السلامة

وتابعت إن الموانئ النفطية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري.

وأضافت “فضلاً عن عدم قدرة القاطرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم. في عرض البحر ويبعد عن الشاطئ مسافة تقدر 0.750 ميل بحري قرب منطقة المخطاف وهذا لتفادي إلحاق الضرر ببدن الناقلة أو الاصطدام بالقاع”.

وسوف يتسبب الإغلاق في خسائر كبرى للنفط الليبي وسط تخطي أسعار النفط في تعاملات الخميس الصباحية عتبة 118 دولارا للبرميل. بعد يوم من تمسك منظمة أوبك بزيادات الإنتاج.

ونهاية الشهر الماضي حصل إنتاج النفط في ليبيا على دفعة قوية جديدة بعد افتتاح حقل الطهارة غرب البلاد مساء الإثنين.

وافتتح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، حقل الطهارة النفطي بالحمادة الذي تشغله شركة الخليج العربي. والذي يستهدف إنتاج 14 ألف برميل نفط ونحو 6 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا.