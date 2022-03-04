بن شرادة: النشطاء يهللون لتغريدة ستيفاني عن المسار الدستوري ويرفضون الاتفاق الليبي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة إن “لجنة خارطة الطريق، اجتمعت لسبع اجتماعات و اتفقت على مسار دستوري واضح المدد والمعالم و ينهي المراحل الانتقالية، ورُفض من بعض أعضاء مجلس الدولة و النواب و النشطاء السياسين”.

بن شرادة، تابع قائلًا على فيسبوك: “البارحة والسيدة استيفاني عندما استلقت على فراشها بعد شربها كأس روحي قامت بتغريدة و تقول فيها “أرسلت رسالة إلى رئيسي مجلس النواب و الدولة بأن يشكلوا لجنة من ستة أعضاء من كلا المجلسين” و سرعان ما تلقفها المجلسين والسياسيين بالترحيب و التهليل و عج بها التويتر بالمشاركات”.