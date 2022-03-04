«حكومة باشاغا» تعلن إطلاق وزيري الخارجية والتعليم التقني

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، إطلاق سراح وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة حافظ قدور، ووزير التعليم التقني فرج سالم.

وشدد المكتب الإعلامي في بيان اليوم الجمعة على أن الوزيرين بصحة جيدة ولا صحة للمتداول حول إصابتهما.

وبحسب البيان شدد باشاغا على ضرورة «التصدي بكل حزم لمثل هذه الأعمال غير القانونية»، موجها الشكر إلى الجهات الأمنية التي تدخلت من أجل إطلاق سراحهما.

– مصادر محلية في مصراتة: وساطات لإطلاق وزيري الخارجية والثقافة في حكومة باشاغا

وأمس الخميس أكدت مصادر محلية في مصراتة وجود اتصالات ووساطات مع قيادات المدينة لإطلاق وزيري الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الزروق، في حكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وقالت المصادر، في اتصال إلى «بوابة الوسط»، إن قدور والزروق وشخصيات أوقفوا بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة، بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة طبرق لحضور جلسة مجلس النواب المخصصة لأداء اليمين القانونية.

وحاولت «بوابة الوسط» الاتصال هاتفيا بـ«قدور»، لكنه لم يرد.