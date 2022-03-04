ديلي ترست: ممارسة الدعارة سبيل المهاجرات لدفع نفقات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا

ليبيا – تناول تقريران ميدانيان نشرهما موقعا “توري” و”ديلي ترست” الإخباريان النيجيريان قصصًا لمهاجرات غير شرعيات عائدات طوعًا من ليبيا إلى نيجيريا.

التقريران المقتضبان اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، نقلا عن مهاجرة غير شرعية تدعى “أومول” تبلغ من العمر 29 عامًا قولها: إنها اضطرت للعمل في مجال الدعارة لسداد نفقات رحلتها من بلادها إلى ليبيا. فيما قالت أخرى تدعو نفسها بـ”بليسنغ” أن مهربها قام بفض بكارتها في صحراء البلاد أثناء العبور إلى ليبيا.

وتابعت “بليسنغ” أنها عملت هي الأخرى بعد ذلك في مجال الدعارة في ليبيا لدفع نفقات الرحلة وركوب البحر.

ترجمة المرصد – خاص

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