انحسار المستويات الخطيرة من كورونا في ليبيا.. وتوجه لتخفيف القيود

أفاد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح بأن آخر تحديث للخريطة الوبائية أظهر انحسارا للمستويات الخطيرة.

وأضاف أن اللجنة العلمية بالمركز أعدت خطة الفتح التدريجي للبلد، وفي انتظار تعميمها لتأخذ موضع التنفيذ.

وعما إذا كانت هذه هي نهاية الجائحة قال رئيس المركز، إنه لا يوجد شيء مؤكد ولكن الدراسات تقول إنه في حالة عدم ظهور متحورات جديدة لكورونا، سيصبح مرضا مستوطنا موسميا، ومن المبكر جدا الحكم أن هذا انتهاء للجائحة.

وأشار السائح إلى أنهم مازالوا يراقبون الوضع الوبائي، مبيناً أن هذه المسائل تحكمها مؤشرات وبائية وإجراءات متغيرة وغير ثابتة.

وخلص مدير المركز إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان، سيتم تخفيف إجراءات التباعد وتعميم خطة الفتح على جميع القطاعات.

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