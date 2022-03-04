مدرسة شهداء ليبيا للتعليم الأساسي تختتم عامها الحالي

نظم حفل ختام العام الدراسي الحالي للصفوف الأولى بمدرسة شهداء ليبيا بمحلة الرأس بمنطقة محروقة بوادي الشاطئ، بحضور كل من مراقبة تعليم بلدية القرضة ومدير مكتب الموارد البشرية بالمراقبة وعدد من مديري المدارس وأهالي الطلبة.

وتخللت الحفل كلمات من الضيوف ومراقبة التعليم وأولياء الأمور، كما شهد عروضا مسرحية في اللغة العربية والرياضيات من قبل الطلبة، وافتتاح جناح خاص للتعريف بالطعام الصحي والتنبيه من المعلبات وخطورتها على الطلبة؛ لما تحتويه من ملونات ومواد حافظة، كما تم توزيع شهادات تكريم للأوائل من الصفوف وتوزيع النتائج على الطلبة.

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