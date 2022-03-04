الدباشي: وليامز تشجع مساعي الدبيبة لإشعال الحرب في ليبيا من جديد

قال سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، إن “ستيفاني وليامز التي تحمل صفة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وهي في الواقع رأس حربة السياسة البريطانية والأمريكية في ليبيا، ونجحت في تكريس الفوضى وتمكين الفاسدين والفاشلين والعملاء من مفاصل الدولة، وحشد الدعم الدولي لهم على حساب مصلحة الوطن، والآن يبدو أنها تريد أن تنتقم من الليبيين الذين تمكنوا من التوافق على حكومة استقرار وطني بعيداً عنها”.

الدباشي، أضاف على فيسبوك: “تصريح الناطق باسم الأمين العام، الذي يستند الى المعلومات المقدمة من السيدة وليامز، تبنى مزاعم السيد الدبيبة وشكك في صحة منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد السيد فتحي باشاغا، وهي بذلك تشجع مساعي السيد الدبيبة لإشعال الحرب في ليبيا من جديد للاحتفاظ بالسلطة”.

وتابع قائلًا: “لقد اتضح الآن بكل جلاء لكل الليبيين أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم تحقق شيء لليبيين على مدى عقد من الزمان وأنها ليست نزيهة وأحد عوامل استمرار الأزمة الليبية، ويقع على عاتق الحكومة الجديدة مراجعة دور البعثة وحصره في دعم الاستقرار وبناء المؤسسات كما سبق وأن اقترحنا رسمياً على مجلس الأمن منذ 2015، وربما حتى طلب إنهاء مهمة البعثة والعودة إلى التعامل مع الأمم المتحدة من خلال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي”.