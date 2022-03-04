اعتداء على أنابيب نفط وغاز خام بشركة سرت وخسارة أكثر من 1600 برميل يوميا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تعدي خارجين عن القانون على أنابيب نفط وغاز خام تابعة للشركة؛ مما أدى لتعطل هذه المنشآت وخسارة 1600 برميل نفط يوميا، وقفل الآبار لإصلاح التسرب.

وقالت الشركة في بيان الجمعة، إن ممتلكات الشركة وخطوط الإنتاج في مختلف المواقع والحقول ما زالت تتعرض لـ«العبث الممنهج والإفساد المتعمد»، وآخر هذه الأعمال الاعتداء على خطوط نقل النفط والغاز التابعة للشركة بحقل جنوب زلطن وحقل اللهيب، ما ترتب عنها خسارة أكثر من 1600 برميل من النفط الخام.

وبحسب البيان، ورد بلاغ أمس الخميس، من حقل الجنوب مفاده تعرض خط الإنتاج 8 بوصة الخاص بالبئر 52-C لسرقة حوالي أربعة كيلومترات من الأنابيب، كما حاول «المجرمون»، سرقة خط الرفع بالغاز (أربع بوصات)، وتعمدوا ثقبه من أربع نقاط بهدف تفريغه من محتواه من الغاز.

محاولة سرقة خط الإنتاج المشترك للآبار المنتجة رقم 141-C-334 & C

كما تعرض خط الإنتاج المشترك للآبار المنتجة رقم 141-C-334 & C بقطر ثماني بوصات لمحاولة السرقة، وبالطريقة نفسها، إذ قام المعتدون، بثقب خط الإنتاج مما تسبب في تسرب الزيت، وقفل الآبار لإصلاح التسرب، وفق الشركة.

ولفت البيان، إلى ورود بلاغ من حقل اللهيب يفيد بتعرض خط الإنتاج الخاص بالبئر رقم 11-UU لسرقة جزء منه، وسرقة خط 2 تصريف الرفع بالغاز الخاص بالبئر رقم 17-T، وثقب خط إنتاج البئر رقم 27-UU.

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وقالت الشركة إن اليوم الجمعة شهد أيضا ثقب خط إنتاج البئر T-26 بحقل اللهيب وخط 10 بوصات بحقل الوادي، لمحاولة تفريغهما.

وشدد شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط على الجهات ذات الاختصاص بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة.

اعتداء على أنابيب النفط والغاز, (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

اعتداء على أنابيب النفط والغاز, (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

اعتداء على أنابيب النفط والغاز, (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

اعتداء على أنابيب النفط والغاز, (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

اعتداء على أنابيب النفط والغاز, (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)