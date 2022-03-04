مجلس الدولة يرحب بمقترح وليامز بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

العنوان-طرابلس

رحب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الجمعة، بمقترح المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.

وعبر المجلس في بيان له عن ترحيبه بمراسلة وليامز، حول تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية.

ورأى المجلس، أن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني، مؤكدا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.

وكانت وليامز قالت في وقت سابق إنها اقترحت على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.