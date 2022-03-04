رئيس لجنة خارطة الطريق بمجلس الدولة: وليامز تقفز على تعديل الإعلان الدستوري

انتقد رئيس لجنة خارطة الطريق عن مجلس الدولة محمد تكالة مطالبة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجان جديدة للتباحث حول قاعدة دستورية.

وأكد تكالة في تصريحات صحفية أن هذه الدعوة تمثل قفزا على التعديل 12 للإعلان الدستوري الذي أنجزته لجنتا خارطة الطريق المنبثقتين عن المجلسين.

وقال: “كان الأولى بستيفاني أن تساعد هذه اللجان في استكمال استحقاقاتها التي أصبحت جزءا من الإعلان الدستوري وتحوي معالجة لكل المسارات، بدلا من البحث عن بدائل أخرى”.