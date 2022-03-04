أمغيب: تمسك الدبيبة بالسلطة قد يدخل البلاد في نفق مظلم

العنوان-طرابلس

قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بدأ عمل حكومته بالرشى والكذب والتزوير.

وفي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك قال أمغيب: “أن الدبيبة يختتم نهاية عمل حكومته بأساليب القمع والترهيب والبلطجة بمختلف مسمياتها”.

وقال أمغيب: أن “الدبيبة بأساليبه هذه يثبت للجميع أنه شخص مجنون بحب السلطة متمسك بالبقاء على الكرسي وأنه على استعداد في سبيل ذلك أن يدخل البلاد في نفق آخر أكثر ظلمة وأكثر انسدادا”.

وتابع أمغيب : “بأداء رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، ووزراء حكومته اليمين الدستورية نكون قد وصلنا إلى نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة”.

وأضاف أمغيب: “أتمنى أن تكون المرحلة الجديدة أفضل من المراحل السابقة وأن تركز عملها على الإعداد للانتخابات العامة في أقرب الآجال وأن تؤسس فعلياً للمصالحة الوطنية ورفع المعاناة عن المواطن من خلال توحيد المؤسسات الأمنية والخدمية”.