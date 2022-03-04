شركة سرت تفقد أكثر من 1600 برميل نفط بسبب الاعتداءات

تعرّضت خطوط نقل النفط والغاز التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، لاعتداءات متفرقة، تركزت في حقلَي جنوب زلطن واللهيب، ما أسفر عن خسارة أكثر من 1600 برميل من النفط الخام -وفقاً لبيان نشرته الشركة الجمعة.

وأوردت الشركة وقائع الاعتداءات بدءاً من الخميس بعد ورود بلاغات عدة من حقل الجنوب، أسفرت عن إحداث ثقوب في خطوط الإنتاج، ما تسبب في تسرب الزيت وترتب على تلك الأعمال قفل الآبار لإصلاح التسرب، وكذلك الحال بالنسبة لحقل اللهيب.

وعلّقت الشركة في بيان لها -الجمعة- على هذه الاعتداءات بقولها إن “المجرمين لا عقاب يردعهم، ولا يمنعهم ضمير، فيما يستمر العبث الممنهج، والإفساد المتعمد، لممتلكات الشركة وخطوط الإنتاج في مختلف المواقع والحقول”.

وطالبت الشركة في بيانها كافة الجهات ذات الاختصاص بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، موضحةً أنه بالنظر إلى الوقائع السابقة المشابهة لهذه الوقائع فإن الفاعلين سيعودون لأماكن هذه الخطوط، بعد أن يتم العبث بها وإفراغها من الغاز أوالزيت ليسهل قصها وسرقتها.

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