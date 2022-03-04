من بينها ليبيا.. أبو الغيط يدعو لوقف التدخل الأجنبي في الدول العربية

أخبار ليبيا 24

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، إلى وقف التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.. استشهد أبو الغيط بما يحدث في ليبيا والعراق وسوريا جراء التدخلات الأجنبية.. مشيرا أنها أفرزت منافسة إلى جانب ظهور الميلشيات، مطالبًا بالسماح للدول العربية بإعادة بناء نفسها.

وأوضح أبوالغيط أن طريق السلام يتجسد في وقف التدخل الأجنبي، مضيفًا أن الخلافات والحرب تمثل فشلاً للدبلوماسية.

وجاء ذلك في حديث لأبو الغيط خلال ندوة تحت عنوان “العالم العربي في السيناريو الدولي الجديد”.. نُظمت في روما يوم الأربعاء الماضي.