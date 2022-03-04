الجارح: أي مسؤول يبقى بعد اليوم مع الدبيبة يعتبر مشاركاً في خطف وزراء حكومة الاستقرار

طالب الناشط السياسي محمد الجارح البعثة الأممية وسفارات أمريكا وفرنسا وإيطااليا وألمانيا إلى إدانة أفعال الموالين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من إغلاق للمجال الجوي الذي يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، واختطاف ومحاولة اغتيال بعض الوزراء بحكومة الاستقرار المكلفة من قبل مجلس النواب.

وقال الجارح في تدوينة عبر “فيسبوك” إن أي وزير أو مسؤول يبقى مع الدبيبة بعد اليوم يعتبر مشاركا في المسؤولية عن جرائم عمليات الخطف للوزراء وإغلاق للمجال الجوي أمام الليبين العالقين في المطارات من مرضى ومن تقطعت بهم السُبل.

يشار إلى أن قوى مسلحة اعترضت عددا من الوزراء بحكومة الاستقرار خلال توجههم لأداء اليمين الدستورية من مصراتة إلى مجلس النواب في طبرق، وسبق ذلك قرار من حكومة الوحدة الوطنية بحظر حركة الطيران.