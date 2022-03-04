ردًا على وزارة النفط.. مؤسسة النفط تنفي وقف الصادرات في 4 موانئ نفطية لأسباب سياسية

ليبيا – أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أمس الخميس بأن الموانئ النفطية في مرسى البريقة والسدرة والزويتينة ورأس لانوف مغلقة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية،مشيرةً إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت أخبار غير دقيقة نشرت لأغراض لاتخدم مصلحة البلاد.

الوطنية للنفط وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه ذكرت أن الموانئ النفطية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة، ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري، فضلًا عن عدم قدرة القاطرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم في عرض البحر ويبعد عن الشاطي مسافة تقدر 0.750 ميل بحري بقرب منطقة المخطاف، وهذا لتفادي الحاق الضرر ببدن الناقلة أو الاصطدام بالقاع.

وأشار البيان إلى هناك حسابات لكفاءة القاطرة خلال الامواج والاجهادات التي تقع على معدات الربط وأن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ملتزمة باتباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية علاوة على التزامها بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) بالموانئ النفطية المشغلة من قبل الشركات التابعة لها.

وطمأنت المؤسسة في ختام بيانها المواطنين بأنها ملتزمة بدورها الفني وغير السياسي، معربًة عن أسفها بشأن ما صدر من بعض الجهات من أخبار عارية من الصحة.

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