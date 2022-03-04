اتفاق ليبي ألماني لتحسين الخدمات النفطية والدفع بعجلة الإنتاج المحلي

ناقش رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج ادريبيل مع منظمة التعاون الاقتصادي الألماني الأفريقي ملف تعاون شركات القطاع الخاص الألمانية العاملة بقطاع النفط بهدف تحسين الخدمات النفطية والدفع بعجلة الإنتاج المحلي.

كما تطرق اللقاء إلى وضع بروتوكول التعاون على خط التنفيذ بين الغرفة والمنظمة، بما يتيح للشركات المنتسبة للغرفة المرونة التامة في التعامل مع نظيراتها الألمانية ليتم التوقيع عليها لاحقا بعد سلسلة من التفاهمات والاتفاقيات كانت الغرفة قد أبرمتها خلال الأشهر الماضية مع عدد من الغرف التجارية والكيانات الدولية المعنية بالاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي.

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