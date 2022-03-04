نوفا: الدول الغربية تعد بيانا بشأن التطورات الليبية

أفادت وكالة ” نوفا ” الإيطالية للأنباء بأن الدول الغربية سوف تصدر بيانا قريبا حول تطورات الوضع في ليبيا، للتأكيد على أهمية التواصل في لحظة حاسمة بالنسبة لليبيا.

وقالت نوفا، عبر موقعها الإلكتروني إنه من المتوقع أن تصدر مجموعة ( بي 3+2) الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن ”فرنسا – والمملكة المتحدة – والولايات المتحدة – بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا بيانا حول الوضع في ليبيا”.

وبحسب ما أوردته الوكالة الإيطالية فإن البيان المشترك سوف يخرج من عواصم الدول المعنية وليس من السفارات في ليبيا، كما حدث مؤخرا.