السنوسي: أسعار النفط سترتفع عالمياً ولابد من استثمارها في زرع البسمة في الوجوه

قال الإعلامي أحمد السنوسي، إن ليبيا تعتمد في اقتصادها على بندين لا ثالث لهم: عدد براميل النفط اللي تستخرج فيهم يومياً من ليبيا، وهذا تحت تصرفك، و سعر هذا البرميل عالمياً، وهذا لا علاقة لنا به، مضيفا أن العام سيكو سيئا، إلا أن حرب أوكرانيا لعبت في البند الثاني إلى أن تضاعف سعر النفط.

أضافت في تدوينة على فيسبوك أن اليوم في كثرة فلوس، وكثرة الفلوس مشكلة في ليبيا أكثر من قلتها، وأرجو الجميع أن يتذكر أن هناك أناس لم يصينوا حياشهم من الحرب اللي فاتت، وأرجوكم استثمروا الفلوس اللي جتكم من الرب في زرع البسمة على وجوه الناس، على حد تعبيره.