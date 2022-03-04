مصدر لـ218: بيان دولي مرتقب داعم لحكومة فتحي باشاغا

أفاد مصدر لـ218 بأن مشاورات قائمة بين الدول الغربية الخمس، لإصدار بيان مرتقب داعم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والتي أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب الخميس الماضي.

ودأبت سفارات الدول الخمس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا على إصدار بيانات مشتركة تحمل مواقف سياسية متضامنة بشأن تطورات الوضع الليبي، في وقت تشهد فيه الساحة الليبية بوادر صراع محتمل، في ظل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وتمسكه بمطلب إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو وفق خارطة طريق أعدها.

ويعد الموقف الدولي المحتمل الداعم لحكومة باشاغا دفعة قوية للأخير، الذي أكد عزمه اتخاذ تدابير لتسلّم السلطة من العاصمة بقوة القانون، إلا أن من غير المتوقع أن تكون المباركة الدولية لحكومة باشاغا مطلقة عقب مقترح وليامز المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، لوضع تصور دستوري يقود لإجراء الانتخابات، وهو مقترح يناقض تحركات مجلس النواب ورؤيته لإنهاء المرحلة الانتقالية.

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