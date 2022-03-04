شركة سرت لإنتاج النفط تعلن عن مجموعة من الاعتداءات على خطوط النقل

العنوان – طرابلس

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مجموعة من العابثين اعتدوا على خطوط نقل النفط والغاز التابعة للشركة بحقل جنوب زلطن وحقل اللهيب.

وأوضحت الشركة أن هذا الاعتداء الذي وصفته بـ”الخسيس” ترتب عنه خسارة يومية تقدر بأكثر من 1600 برميل من النفط الخام.

وأكدت الشركة أن بلاغًا ورد أمس الخميس من حقل الجنوب مفاده تعرض خط الإنتاج 8 بوصة الخاص بالبئر 52-C لسرقة حوالي 4 كم من الأنابيب.

وأشارت إلى أن المجرمون حاولوا سرقة خط الرفع بالغاز 4 بوصة حيث تعمدوا ثقبه من أربع نقاط بهدف تفريغه من محتواه من الغاز.

وأفادت أن خط الإنتاج المشترك للآبار المنتجة رقم 141-C-334 & C بقطر 8 بوصة تعرض لمحاولة السرقة، وبالطريقة نفسها ، إذ قاموا بثقب خط الإنتاج مما تسبب في تسرب الزيت.

ولفتت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إلى أنه ترتب على تلك الأعمال الآثمة قفل الآبار لإصلاح التسرب.

وأضافت الشركة أنه ورد بلاغ من حقل اللهيب يفيد بتعرض خط الإنتاج الخاص بالبئر رقم 11-UU لسرقة جزء منه وسرقة خط 2 تصريف الرفع بالغاز الخاص بالبئر رقم 17-T وثقب خط إنتاج البئر رقم 27-UU.

وذكرت لشركة أن صباح اليوم الجمعة قامت مجموعة بالاعتداء على خط إنتاج البئر T-26 بحقل اللهيب وخط 10 بوصة بحقل الوادي حيث تم ثقبها لمحاولة تفريغها.

ونبهت إدارة الشركة الجهات ذات الاختصاص إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، حيث أن الوقائع السابقة المشابهة لهذه الوقائع فإن الجناة سوف يعودون لأماكن هذه الخطوط بعد أن يتم العبث بها وإفراغها من الغاز أوالزيت ليسهل قصها وسرقتها.