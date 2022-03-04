مفتاح: المخرج الوحيد لأزمة الحكومة يتمثل في تدخل البعثة الأممية

ليبيا – قال المحلل السياسي حسين مفتاح إن المشهد الليبي أصبح يؤشر لحالة انقسام خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن إغلاق المجال الجوي وإطلاق النار واحتجاز بعض الوزراء لا تمثل خطورة كبيرة حيث تعد مناورة، إلا أن زيادة الاصطفاف يمكن معه الاحتكام للسلاح، حال إصرار فتحي باشاآغا العمل من العاصمة طربلس.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس، أوضح أن عبدالحميد الدبيبة أكد في خطابه الأخير أن أي محاولة لدخول العاصمة والتي وصفها بـ”الاقتحام” ستواجه، وأنه مستعد لهذه المواجهة.

وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من المليشيات تقف في ظهر الدبيبة بعدما قدم لهم مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يشير إلى حالة صدام حتمي.

مفتاح رأى أن المخرج الوحيد من المشهد يتمثل في تدخل البعثة الأممية والتأكيد على شرعية الحكومة الجديدة، بحيث تقطع الطريق على تمسك الدبيبة والحيلولة دون الصدام بين المعسكرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية