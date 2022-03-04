قوة مشتركة تشرع في إزالة التعديات على خط الغاز الساحلي بزليتن

باشرت قوة أمنية مشتركة تابعة لوزارة الداخلية، إزالة وهدم المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوة مشتركة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز حرس المنشآت النفطية وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي، ومختصين من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، باشروا الجمعة أعمال الإزالة والهدم للمباني المخالفة انطلاقاً من الحدود الإدارية لمدينة زليتن باتجاه الشرق.

جدير بالذكر أن عمليات الهدم تتم بتعليمات مباشرة من مكتب النائب العام، عقب شكوى تقدمت بها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، للحد من التجاوزات التي تهدد مسارات نقل الغاز.

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