بخسارة أكثر من 1600 برميل..الاعتداء على خطوط النفط والغاز التابعة لشركة سرت

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أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. اليوم الجمعة. أن خطوط الشركة تعرضت لاعتداءات تسببت في خسائر يومية تقدر بأكثر من 1600 برميل من النفط الخام.

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك”. أن مجرمين اعتدوا على خطوط نقل النفط والغاز التابعة للشركة بحقل جنوب زلطن وحقل اللهيب.

وأوضحت شركة سرت. أن بلاغًا ورد أمس الخميس. من حقل الجنوب بتعرض خط الإنتاج 8 بوصة الخاص بالبئر 52-C لسرقة حوالي 4 كم من الأنابيب.

وأكدت الشركة أن المجرمون حاولوا سرقة خط الرفع بالغاز 4 بوصة. حيث تعمدوا ثقبه من أربع نقاط بهدف تفريغه من محتواه من الغاز.

وذكرت شركة سرت. أن خط الإنتاج المشترك للآبار المنتجة رقم 141-C-334 & C بقطر 8 بوصة تعرض لمحاولة السرقة، وبالطريقة نفسها. إذ قاموا بثقب خط الإنتاج مما تسبب في تسرب الزيت.

ولفتت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. إلى أنه ترتب على تلك الأعمال قفل الآبار لإصلاح التسرب.

وأضافت الشركة. أنه ورد بلاغًا من حقل اللهيب يفيد بتعرض خط الإنتاج الخاص بالبئر رقم 11-UU لسرقة جزء منه وسرقة خط 2 تصريف الرفع بالغاز الخاص بالبئر رقم 17-T وثقب خط إنتاج البئر رقم 27-UU.

وأشارت إلى أن مجموعة من المجرمين. اعتدوا اليوم الجمعة على خط إنتاج البئر T-26 بحقل اللهيب وخط 10 بوصة بحقل الوادي حيث تم ثقبها لمحاولة تفريغها.

ونبهت إدارة شركة سرت. الجهات ذات الاختصاص إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة.

وأكدت أن الوقائع السابقة المشابهة لهذه الوقائع. توضح أن الجناة سوف يعودون لأماكن هذه الخطوط بعد أن يتم العبث بها وإفراغها من الغاز أوالزيت. ليسهل قصها وسرقتها.