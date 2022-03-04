السفير الليبي لدى أوكرانيا: طائرة الأنتونوف الليبية لم تتعرض لأذى

أكد السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى، أن طائرة الشحن الليبية أنتينوف An-124 التابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، الرابضة في مصنع الأنتونوف بكييف لغرض الصيانة، لم تتعرض لأذى جراء المعارك الطاحنة الدائرة بأوكرانيا.

وأضاف عيسى أن الطائرة الليبية مفككة بالكامل “المحركات مفككة، السطح العلوي مفكك، أجهزة التحكم مفككة، وهيكل الطائرة على روافع هيدروليكية وهي داخل الحظيرة”.

يُذكر أن طائرة الشحن العملاقة وصلت إلى أوكرانيا عام 2009، لغرض الصيانة التي تعثرت نتيجة عدم إيفاء الدولة الليبية بدفع المبالغ المترتبة على الصيانة قبل أن تنجح الحكومة عام 2021 في تسوية الملف ودفع مبلغ 1.2 مليون دولار مستحقة لشركة أنتونوف للتخزين والصيانة الروتينية، حيث كان مقرراً أن تنتهي أعمال الصيانة مع نهاية العام الماضي، وفق تصريحات سابقة للسفير عادل عيسى إلا أن الأمر لم يتم.