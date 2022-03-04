«حكومة باشاغا» ترحب ببيان الدول الخمس.. وتؤكد أن مهمتها إجراء الانتخابات دون تأخير

أعلن رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ترحيب حكومته بالبيان الصادر عن مجموعة «2+3»، الذي دان «أعمال العنف والخطف والترهيب».

ونوه بتشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل؛ من أجل ارساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكدت الحكومة أن مهمتها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب، وفق التدوينة.

بيان الدول الخمس يتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف

وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا بيانا مشتركا حول الوضع السياسي في ليبيا، أكدت فيه دعمها الوساطة التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كما تعهدت بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف.

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وأيدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الاختطاف.

كما أكدت أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، مبدية استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه، وذكّرت أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يحددوا من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.