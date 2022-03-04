أبو الغيط: التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية يؤدي إلى ظهور الميليشيات والنتيجة أمامنا في ليبيا

ليبيا – دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية.

أبو الغيط وخلال ندوة “العالم العربي في السيناريو الدولي الجديد” الذي نظمته أكاديمية Dei Lincei في روما أمس الأول، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال: إن القوى الأجنبية لا بد ألا تتدخل في شؤون الدول العربية.

وتابع أبو الغيط: “الدول العربية لا بد أن لديها القدرة على خلق توازن داخلي بدون تدخل أجنبي. التدخل الأجنبي يؤدي إلى منافسة ودخول الميليشيات”، مضيفًا أن”النتيجة هي أمام أعيننا في سوريا وليبيا والعراق”.

أبو الغيط قال إنه يجب السماح للدول العربية بـ” الازدهار وإعادة البناء وتقديم قواعدها الخاصة، طريق السلام هو وقف التدخل الأجنبي”، مؤكدًا أن الخلافات والحرب تمثل فشل الدبلوماسية والحوار.

وبحسب أبو الغيط فإنه من الضروري الحفاظ على الدول القومية في المنطقة، إذ في غيابها تسيطر الميليشيات والتنظيمات الإجرامية.

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