الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف الليبية لضبط النفس والبعد عن العنف

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له دعمه لمبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، معلناً ضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات، وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وجاء في البيان الأوروبي أن مبادرات الأمم المتّحدة التي تمثّلها المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تحظى بكل الدعم من الاتحاد الأوروبي.

ودعا الاتحاد في بيانه جميع الأطراف الليبية إلى استئناف العملية السياسية، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا أسماءهم للتصويت، بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.

وخلص البيان الأوروبي إلى حث جميع الليبيين الذين يتقلّدون مراكز مكلّفة بمسؤوليّات، على الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس -حسب وصف البيان.

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