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الكيلاني: صرف منحة الدبيبة للمهجرين والنازحين الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني امس الخميس اجتماعا مع اللجنة المكلفة من الوزارة للاطمئنان على سير الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة المخصصة من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية للمهجرين والنازحين، حيث احيطت علما بأخر المستجدات المتعلقة بالفحص والتدقيق لقوائم المهجرين والنازحين والتي هي في مراحلها النهائية.

وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على اللجنة بضرورة الاستمرار في العمل حتى أثناء العطلات الرسمية إلى حين الانتهاء من الاعمال المكلفين بها واحالة القوائم للصرف خلال الأسبوع القادم، بحسب بيانها.

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صحيفة الساعة 24

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