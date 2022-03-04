الكيلاني: صرف منحة الدبيبة للمهجرين والنازحين الأسبوع المقبل

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني امس الخميس اجتماعا مع اللجنة المكلفة من الوزارة للاطمئنان على سير الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة المخصصة من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية للمهجرين والنازحين، حيث احيطت علما بأخر المستجدات المتعلقة بالفحص والتدقيق لقوائم المهجرين والنازحين والتي هي في مراحلها النهائية.

وفي هذا الصدد شددت الوزيرة على اللجنة بضرورة الاستمرار في العمل حتى أثناء العطلات الرسمية إلى حين الانتهاء من الاعمال المكلفين بها واحالة القوائم للصرف خلال الأسبوع القادم، بحسب بيانها.