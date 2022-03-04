الخارجية تؤكد توجه طائرة إلى مطار كوشيتسه بسلوفاكيا لإجلاء الرعايا الليبيين

العنوان – طرابلس

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رحلة الخطوط الجوية الأفريقية أقلعت قبل قليل إلى مطار كوشيتسه بسلوفاكيا لإجلاء الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر الاراضي السلوفاكية.

وأوضحت الوزارة أن الرعايا عددهم (117) ليبي وليبية، مؤكدة أن القائم بالأعمال بالوكالة خالد شعبان وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة دولة ليبيا لدى سلوفاكيا يشرفون على عملية إجلاء الدفعة الثانية من داخل المطار.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الرعايا الليبيين الانتباه إلى موعد الدفعة الثالثة والتي ستكون يوم الإثنين القادم الموافق 07 مارس.

وطلبت الوزارة الرعايا الليبيين الذهاب إلى السفارة الليبية في سلوفاكيا و تسجيل أسمائهم لترتيب رحلة المغادرة.