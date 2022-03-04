اقعيم: مستعدون لتسليم زمام الأمور في وزارة الداخلية للحكومة الجديدة

بارك وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، “قرار مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الليبية وأدائها اليمين القانونية أمام البرلمان يوم الخميس، ولما كانت مصلحة الوطن ووحدة ترابه هي المصلحة العليا وأن شرعية السلطة التنفيذية الجديدة قد ولدت من مجلس النواب الليبي”.

اقعيم، وفي بيان له، قال: “فإننا في وزارة الداخلية لن نكون حجر عثرة في طريق الحكومة الليبية الجديدة وتنفيذ تعليماتها ومهامها في حفظ الأمن وانفاذ القانون”.

وأعلن اقعيم، “استعداد وجاهزية الوزارة لتسليم زمام الأمور التي على عاتقهم في مختلف مصالح وادارات ومكاتب وقوى الأمن في وزارة الداخلية على كامل التراب الليبي وخصوصا تلك التي تقع مباشرة تحت ادارتهم”.