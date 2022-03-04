بعيو لـ”بويصير”: حكومة باشاغا جاءت لتنقذ ليبيا من “سرطان العائلة المجرمة”  

قال محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، إن حكومة فتحي باشاغا جاءت لتعمل ولتنقذ ليبيا من سرطان العائلة المجرمة، على حد تعبيره.

أضاف بعيو ردا على محمد بويصير، الكاتب الليبي الأمريكي المقيم في ولاية تكساس لدى قوله أن الأمم المتحدة أصدرت شهادة وفاة حكومة “الآغا” في أشارة إلى فتحي باشاغا: “ليس اسمه الآغا يا أستاذ محمد بل (فتحي على عبدالسلام محمد باشاغا) ما تعودنا منك الإستخفاف بالناس وتنكيرهم وتحريف أسمائهم مهما كان الخلاف معهم”.

واصل قائلًا: “ثم إن هذه الحكومة جاءت لتعمل ولتنقذ ليبيا من سرطان العائلة المجرمة التي لا تتصور حضرتك خطورة بقائها في السلطة لهذا لن تتصور القيمة التاريخية الكبيرة لإزاحتها فالحكم على الشيء فرعٌ من تصوره كما يقول المنطق”.