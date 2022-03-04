اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى «التعامل بجدية ومسؤولية» مع مقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الخاص بوضع القاعدة الدستورية.

وبحث اللافي مع وليامز، اليوم الجمعة، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث أكد اللافي ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار، وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.

كما أشار إلى أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.

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ورحب الطرفان، خلال الاجتماع، بمقترح تشكيل المجلسين لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من 2.5 مليون ليبي في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.

مبادرة وليامز للوصول إلى قاعدة دستورية

وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.