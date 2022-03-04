الدبيبة بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو

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اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة أن بيان الدول الخمس ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو المقبل.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر” :”تابعنا بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا. المتناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضيّ في المسار الانتخابي”.

وتابع رئيس الحكومة :”الدول أحيطت علمًا بعدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب”.

وأشار الدبيبة إلى أن هذا ينسجم مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأوضحت الدول في بيان مشترك. أنها تدعم مبادرة المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وأكدت الدول. أن هذه المبادرة تسهل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية. لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وشجّعت جميع الأطراف الليبية المعنية. بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود.