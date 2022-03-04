القماطي: الاتحاد الأوروبي و 5 دول يدعمون مبادرة ستيفاني

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير”، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن تطور مهم حدث حيث أصدر الاتحاد الاوربي ومجموعة 5 (امريكا بريطانيا فرنسا إيطاليا والمانيا) اليوم بيانين يدعمان مبادرة ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (6 + 6)، لوضع قاعدة دستورية قبل نهاية هذا الشهر تقود إلى انتخابات في أسرع وقت، وقد وافق مجلس الدولة، فهل سيعرقل البرلمان؟.

وفي وقت سابق قال إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن “السيدة ستيفاني وليامز التي تحمل صفة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وهي في الواقع رأس حربة السياسة البريطانية والأمريكية في ليبيا، ونجحت في تكريس الفوضى وتمكين الفاسدين والفاشلين والعملاء من مفاصل الدولة، وحشد الدعم الدولي لهم على حساب مصلحة الوطن، والآن يبدو أنها تريد أن تنتقم من الليبيين الذين تمكنوا من التوافق على حكومة استقرار وطني بعيداً عنها”.

أضاف على فيسبوك: “تصريح الناطق باسم الأمين العام، الذي يستند الى المعلومات المقدمة من السيدة وليامز، تبنى مزاعم السيد الدبيبة وشكك في صحة منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد السيد فتحي باشاغا، وهي بذلك تشجع مساعي السيد الدبيبة لإشعال الحرب في ليبيا من جديد للاحتفاظ بالسلطة”.