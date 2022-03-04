المنفي يؤكد حرصه على إجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرصه على تحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة ونزيهة.

وذًكر المنفي، في بيان الجمعة، بترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا في هذا الإطار إلى بيان الدول الخمس الداعم للمبادرة.

المنفي يدعم مبادرة وليامز

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، أمس الخميس، تأييده «إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه».

وأشاد بالمبادرة التي أطلقتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، المتمثلة في دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات.

تأييد دولي للمبادرة

كما أكدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا دعمها الوساطة التي تقودها وليامز متعهدة بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف.

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وأيدت الدول الخمس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الاختطاف.

مبادرة وليامز للوصول إلى قاعدة دستورية

وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.