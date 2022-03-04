مرحبا ببيان الدول الخمس..باشاغا: مهمة الحكومة هي إجراء الانتخابات

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الجمعة ترحيبه بالبيان الصادر عن مجموعة 2+3 الذي أدانوا فيه أعمال العنف والخطف والترهيب.

وأضاف باشاغا في منشور عبر حسابه في “فيسبوك” أن البيان شدد على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأوضح رئيس الحكومة أن مهمة حكومته هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأكدت الدول في بيان مشترك أنها على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.

وشددت الدول على ضرور أن يحل أي خلاف على مستقبل العملية السياسية دون اللجوء إلى العنف.

وأوضحت أنها تدعم لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وأكدت الدول أن هذه المبادرة تسهل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية. لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وشجّعت جميع الأطراف الليبية المعنية بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود.

وجدّدت الدول التأكيد على استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها.

وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا.

وأعربت عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.