تواصل الجسر الجوي بين ليبيا وسلوفاكيا للعودة بالرعايا القادمين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن إقلاع رحلة جوية تابعة للخطوط الأفريقية من مطار معيتيقة متجهة إلى مطار كوشيتسة في جمهورية سلوفاكيا، المجاورة لأوكرانيا التي تشهد غزواً روسياً.

وذكرت الخارجية في منشور لها -الجمعة- أن الرحلة تستهدف إجلاء الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر سلوفاكيا، والبالغ عددهم 117 مواطناً ليبياً من أفراد الجالية.

وبحسب الوزارة يُشرف القائم بالأعمال بالوكالة، وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة ليبيا لدى سلوفاكيا على عملية الإجلاء من داخل المطار.

وأشارت الوزارة في منشورها إلى تنبيه كافة أفراد الجالية الليبية إلى أن موعد الدفعة الثالثة سيكون يوم الإثنين المقبل 7مارس، داعيةً كل الراغبين في العودة إلى ليبيا أن يتوجهوا إلى مقر السفارة الليبية في سلوفاكيا، لتسجيل أسمائهم لأجل ترتيب رحلة المغادرة.

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