صالح يطالب النائب العام باتخاذ ما يلزم عقب الكشف عن تهديدات وعروض بالرشوة لأعضاء المجلس

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمة له أمس بعد أداء اليمين الدستورية لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، طالب النائب العام باتخاذ ما يلزم، عقب الكشف عن تهديدات وعروض بالرشوة تلقاها النواب لعرقلة منح الثقة لحكومة باشاغا، حسب ما طُلب من أعضاء المجلس والحكومة.

هذا وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمة له في جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار أمس إنه شاهد أحد النواب غاضبا وقام بتسجيل اسمه في سِجل الحضور وحضر الجلسة، رغم ما تعرض له من تهديد يُلزمه بعدم الحضور.

وأضاف صالح أن أحد النواب أطلعه على مكالمة هاتفية تعرض عليه الرشوة بصك مفتوح، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء المجلس أبلغوه بعرض الرشوة عليهم .

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