المبعوث الإيطالي: لا مجال للعنف والتهديدات في ليبيا

أكد نيكولا أورلاندو، مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا، أنه لا مجال للعنف والتهديدات في ليبيا وأنه لابد من الحفاظ على الاستقرار والوحدة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجاءت تصريحات أورلاندو عقب اجتماعات مع المدير السياسي لوزارة الخارجية السفير لالاكوس ومدير وزارة الخارجية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كاراشاليوس، ومستشار الأمن القومي دوكوس.

وقال أورلاندو “خلال اجتماعاتي المثمرة للغاية في اليونان، أكدنا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والوحدة في ليبيا في هذا التوقيت الحاسم وعلى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مبعوثا الأمم المتحدة ستيفاني وليامز في ضوء الانتخابات الوطنية”.