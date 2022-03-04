قبيلة البركات: ندعو إلى احترام قوانين مجلس النواب وتسليم السلطة بشكل سلمي

دعت قبيلة البركات في بنغازي في بيان لها اليوم الجمعة. الى احترام قوانين مجلس النواب الليبي، والعمل على تسليم السلطة بشكل سلمي.

وطالبت القبيلة بالحفاظ على الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا في الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت في بيانها، أن التسليم بشكل سلمي يضمن سرعة العمل بخارطة الطريق التي أقرها البرلمان للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة.

وحثت قبيلة البركات في بنغازي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لحكومة الاستقرار الوطنى ضرورة العمل على اختيار وإشراك الكفاءات القادرة من كافة أبناء الشعب الليبى فى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة.

كما شدد البيان على تحسين إداء المؤسسات الحكومية على النحو الذى يتطلع له الكثيرون ومن شأنه تعزيز ثقة ومساندة الشعب الليبى للوصول إلى مصالحة شاملة.

ومن الجدير بالذكر ان حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قد أعلنت في بيان سابق لها بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل. .

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية، إنها “وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية،”.

وستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق صحيح القانون. وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين.