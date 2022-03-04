اللافي يرحب بمبادرة وليامز بتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية

العنوان – طرابلس

رحب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بدعوة المجلسين إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي.

وأضاف اللافي أن هذه اللجنة تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من الشعب الليبي في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.

وقال :”نهيب بالمجلسين أن يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المناطة بهما حفاظاً علي وحدة الوطن وسلامته. ولن نسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال”.

وأوضح عضو المجلس انه بحث مع وليامز خلال اللقاء الجمعة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.

وأوضح أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيداً عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.