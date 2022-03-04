ويليامز: حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة

ليبيا – أرسلت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز أمس الخميس رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة لدعوتهما إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وليامز وبحسب ماأفاد المكتب الإعلامي للبعثة الأممية قالت: من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام – للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت: “أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، وأؤكد مجددًا مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأكدت وليامز على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.

وليامز أشارت إلى أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مشددةً على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية