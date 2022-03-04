الدبيبة يبحث مع غوتيريش سبل المُضي في المسار الانتخابي

أجرى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بحث خلالها الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح مكتب رئيس الحكومة أن المكالمة استعرضت سبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، للمُضي قُدماً في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة حفاظا على الاستقرار والسلام في ليبيا.

جدير بالذكر أن الدبيبة رحّب ببيان الدول الغربية الخمس 2+3، والذي عده متناغماً مع بيان الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ومنسجماً مع خطته لإجراء الانتخابات في يونيو القادم، وفق قوله.

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